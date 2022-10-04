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رابط التقديم.. الهيئة الملكية بالعلا تطرح 70 وظيفة للمواطنين بمختلف التخصصات
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رابط التقديم.. الهيئة الملكية بالعلا تطرح 70 وظيفة للمواطنين بمختلف التخصصات

رابط التقديم.. الهيئة الملكية بالعلا تطرح 70 وظيفة للمواطنين بمختلف التخصصات

رابط التقديم.. الهيئة الملكية بالعلا تطرح 70 وظيفة للمواطنين بمختلف التخصصات
٠٢:٥٤:١٥ م، الثلاثاء، ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توفر أكثر من “70” وظيفة للمواطنين في مختلف التخصصات “الإدارية والتقنية والهندسية” وغيرها، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- وظيفة قيادة المحتوى التراثي.

2- وظيفة مدير عمليات حفظ التراث.

3- وظيفة مدير منتج أول.

4- وظيفة مدير طبيب بيطري.

5- الوظيفة الرئيسية لتحليل الأعمال.

6- وظيفة مهندس تصميم مبتدئ.

7- وظيفة قيادة المدينة الذكية.

8- مساعد تنفيذي (4 وظائف).

9- مدير النقل.

10- مدير مراكز الزوار.

11- مدير التجربة السياحية.

12- مدير الانتاج.

13- تنفيذي عمليات أول.

14- رئيس عمليات الإنتاج.

15- مدير الأصول الرقمية.

16- اخصائي محتوى.

17- اخصائي برنامج.

18- اخصائي اتصالات تسويقية.

19- مسؤول أول لتحليل البيانات والإحصاء.

20- محلل بيانات.

21- مدير تسويق الأحداث.

22- مدير العلامة التجارية للشركات.

23- أخصائي عمليات التذاكر.

24- مسئول أول ضمان الجودة.

25- مدير تنفيذي للاتصالات التسويقية.

26- مستشار عمليات الإعلام والاتصالات.

27- مدير تجربة السفر.

28- مدير تسويق.

29- مدير مركز الاتصال.

30- مدير تخطيط الأحداث وإعداد التقارير.

 31- مدير شراكات العلامات التجارية.

32- مدير التسويق والعلاقات العامة والاتصالات.

 33- اخصائي تسويق الكتروني.

 34- أخصائي أول تحليلات البيانات.

35- أخصائي دعم العمليات.

 36- أخصائي أول للحوكمة والرقابة.

37- أخصائي أول تصميم التخطيط العمراني.

38- أخصائي أول الامتثال للاستدامة البيئية.

39- مدير تنظيمي.

40- مدير المشروع.

41- أخصائي جذب المواهب.

 42- مهندس تصميم.

43- وظيفة مدير عمليات المحميات الطبيعية

* بالإضافة لأكثر من “40” وظيفة أخرى متنوعة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف الهيئة الملكية بالعلا عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا ).

* التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).

* وللاطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.

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العلا الهيئة الملكة مختلف التخصصات وظائف شاغرة

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