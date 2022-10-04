رابط التقديم.. الهيئة الملكية بالعلا تطرح 70 وظيفة للمواطنين بمختلف التخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توفر أكثر من “70” وظيفة للمواطنين في مختلف التخصصات “الإدارية والتقنية والهندسية” وغيرها، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- وظيفة قيادة المحتوى التراثي.

2- وظيفة مدير عمليات حفظ التراث.

3- وظيفة مدير منتج أول.

4- وظيفة مدير طبيب بيطري.

5- الوظيفة الرئيسية لتحليل الأعمال.

6- وظيفة مهندس تصميم مبتدئ.

7- وظيفة قيادة المدينة الذكية.

8- مساعد تنفيذي (4 وظائف).

9- مدير النقل.

10- مدير مراكز الزوار.

11- مدير التجربة السياحية.

12- مدير الانتاج.

13- تنفيذي عمليات أول.

14- رئيس عمليات الإنتاج.

15- مدير الأصول الرقمية.

16- اخصائي محتوى.

17- اخصائي برنامج.

18- اخصائي اتصالات تسويقية.

19- مسؤول أول لتحليل البيانات والإحصاء.

20- محلل بيانات.

21- مدير تسويق الأحداث.

22- مدير العلامة التجارية للشركات.

23- أخصائي عمليات التذاكر.

24- مسئول أول ضمان الجودة.

25- مدير تنفيذي للاتصالات التسويقية.

26- مستشار عمليات الإعلام والاتصالات.

27- مدير تجربة السفر.

28- مدير تسويق.

29- مدير مركز الاتصال.

30- مدير تخطيط الأحداث وإعداد التقارير.

31- مدير شراكات العلامات التجارية.

32- مدير التسويق والعلاقات العامة والاتصالات.

33- اخصائي تسويق الكتروني.

34- أخصائي أول تحليلات البيانات.

35- أخصائي دعم العمليات.

36- أخصائي أول للحوكمة والرقابة.

37- أخصائي أول تصميم التخطيط العمراني.

38- أخصائي أول الامتثال للاستدامة البيئية.

39- مدير تنظيمي.

40- مدير المشروع.

41- أخصائي جذب المواهب.

42- مهندس تصميم.

43- وظيفة مدير عمليات المحميات الطبيعية

* بالإضافة لأكثر من “40” وظيفة أخرى متنوعة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف الهيئة الملكية بالعلا عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا ).

* التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).

* وللاطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.