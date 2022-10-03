خطوة إلى الخلف بعد فشل السيطرة على المتظاهرين .. هذا ما فعله حفيد «الخميني»

تواصل- فريق التحرير:

في أول موقف رسمي يسعى للحوار ومحاولة إنهاء الاحتجاجات التي تتوسع يومًا بعد آخر، دعا حفيد مؤسس النظام الإيراني، حسن الخميني، إلى حوار داخل البلاد للخروج من الأزمة التي تمر بها إيران، معرباً عن أسفه لما يحصل في بلاده.

وقال حسن الخميني في بيان له نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن “الاعتراض يعكس حركة المجتمع وحياته بينما الشغب لا يثمر إلا تطرفاً وفوضى وهذا ما تبحث عنه وسائل الإعلام “، بحسب تعبيره.

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فيما اتهم حسن الخميني وسائل الإعلام بقيادة عملية ما أسماها بـ” إحداث شرخ داخل إيران”، زاعمًا بالقول :”هذه الوسائل الإعلامية لها تاريخ طويل من العداء معنا أو انها ترتزق من دول تريد إيران ضعيفة”.

وأوضح حفيد الخميني في أول موقف رسمي من الاحتجاجات التي تشهدها إيران للأسبوع الثالث على التوالي أنه “لا نملك خياراً سوى العيش إلى جانب بعضنا البعض، فنحن أمة واحدة ولنا هدف واحد مع اختلاف وجهات النظر بيننا”.

واعتبر حسن الخميني أن الحوار الداخلي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمات الاجتماعية، مشيراً إلى أن “المرشد علي خامنئي يحظى باحترام خاص وفريد من كل من يعرفه والإساءة له تمنع نجاح أي نوع من التفاهم والبدء في الحوار”، بحسب وصفه.

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