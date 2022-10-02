انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية.. احصل على لوحة مركبتك المميزة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، اليوم الأحد، انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية من أجل الحصول على لوحات مميزة للمركبات.

جاء ذلك في تغريدة للمنصة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت رابط وآلية المشاركة ونماذج من اللوحات المميزة.

وكانت الهيئة العام للمرور أعلنت في وقت سابق، أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

* خطوات المشاركة

والسبت، نوهت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد، وذلك عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ونشر حساب “المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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رابط وطريقة المشاركة.. انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية عبر «أبشر»