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غرامة باهظة.. تعرف على عقوبة المُعلن حال عدم استخراج ترخيص «موثوق»
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غرامة باهظة.. تعرف على عقوبة المُعلن حال عدم استخراج ترخيص «موثوق»

غرامة باهظة.. تعرف على عقوبة المُعلن حال عدم استخراج ترخيص «موثوق»

غرامة باهظة.. تعرف على عقوبة المُعلن حال عدم استخراج ترخيص «موثوق»
٠٣:٣٣:١٨ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المحامي إبراهيم الحسين، عن قيمة الغرامة المقررة على المخالف المُعلن الذي لم يقدم على رخصة موثوق، والتي أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، سريانها بدءًا من أمس السبت.

وقال المحامي في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إنه:” بناء على نظام المطبوعات والنشر في المادة 38 في الفقرة الأولى ، نصت إن أي شخص يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال حتى لو كنت من صغار المعلنين”.

وأوضح “الحسين”، أن هناك شيئًا وضعته هيئة الاتصال المرئي والمسموع اسمه “التصنيف العمري”، يتعلق بنوع المحتوى والفئة المستهدفة، ” هل المحتوى اللي راح تذكره يناسب الأطفال مثلا؟ يجب عليك التنويه قبل ذلك”.

وأضاف”: وأنت كمعلن يجب عليك قراءة كل الأحكام والأنظمة اللي تتعلق بمجالك حتى لا تقع تحت طائلة الغرامة الباهظة”.

كانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أعلنت سريان قرار الإلزام باستخراج ترخيص “موثوق” لتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبارًا من أمس السبت.

وشددت الهيئة على إلزام المعلن بإصدار ترخيص “موثوق” حتى وإن كان خارج المملكة، مبينة أنه في حال لم يلتزم بذلك سيتم فرض العقوبات على الشركات المعلنة لديه من جهات الاختصاص.

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الاعلام المرئي والمسموع رخصة موثوق غرامة الاعلان دون رخصة مخالف معلن موثوق

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