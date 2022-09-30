بالإنفوجراف.. 6 نصائح لسلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسية

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن جلوس الطلاب في مقاعدهم المخصصة لهم في الحافلات المدرسية يسهم في تعزيز سلامتهم ويقلل من الحوادث المرورية.

وقدم المرور 5 نصائح للطلاب من أجل سلامتهم أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسية وهي:

1- قم بربط حزام الأمان في جميع الأوقات.

2- ابقى جالساً طيلة الرحلة.

3- عدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة.

4- عدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تمامًا.

5- عدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

6- النزول من الجهة اليمنى.

عودة المدارس

وعاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، تحت مظلة 47 إدارة للتعليم، في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة، في مشهد يُجسّد أول عودة حضورية بشكل كامل، بعد جائحة كورونا.

وينتظم طلاب المملكة، في مدارسهم، وسط حزمة من البرامج والقرارات الجديدة، منها اعتماد وزارة التعليم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج للمرحلة الثانوية.

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