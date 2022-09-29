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4 خطوات تتيح لك رحلة استيراد ميسرة

4 خطوات تتيح لك رحلة استيراد ميسرة

4 خطوات تتيح لك رحلة استيراد ميسرة
١٢:١٤:١١ م، الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لرحلة استيراد مُيسّرة فإن هناك عددًا من الخطوات التي يجب توافرها.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه لفسح أسرع فإن أبرز الخطوات الواجب اتباعها، هي:

1 – التأكد من استكمال جميع متطلبات الفسح.

2 – تجهيز المستندات المطلوبة اللازمة، “الفاتورة وبوليصة شحن”.

3 – تقديم البيان الجمركي” وثيقة أساسية تحتوي على جميع تفاصيل الإرسالية”.

4 – التقديم المسبق للمستندات، تقديم المستندات اللازمة قبل وصول الإرسالية بـ 24 ساعة”.

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رسوم على مشتريات القادمين من الخارج بهذه الحالة

في الوقت نفسه كشفت هيئة الزكاة والضريبة، أنه يتم فرض الرسوم والضرائب على إجمالي المشتريات للأمتعة الشخصية الجديدة لكل مسافر في حال تجاوزت 3000 ريال.

يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار لهذه الأمتعة

وأوضحت في ردها على سؤال أحد المستفيدين بحسابها في “تويتر”، أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين القادمين للأمتعة الجديدة أي غير المستخدمة مغلفة تغليف المصنع، من الضروري أن يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار.

ضريبة القيمة المضافة 15% على جميع الواردات

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات، ولمعرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة يُرجى تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال هذا الرابط.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات، خلال 6 خطوات، وأن مهلة الإعفاء من الغرامات تمتد في المدة من أول شهر يونيو وحتى يوم الـ 30 من شهر نوفمبر من العام الجاري.

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الكلمات الدلالية:
البيان الجمركي الجمارك الزكاة والضريبة بوليصة شحن رحلة استيراد

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