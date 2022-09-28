«أسعار مستقرة بالمملكة»..خبير يزف نبأ سارا بشأن أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة

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قال الكاتب الصحفي عبدالحميد العمري ، إن الأسواق العقارية في المملكة ستصحح أسعارها في ظل الظروف الاقتصادية ما سيؤدي إلى عودة الأسعار نحو مناطق عادلة ومستقرة ، لتكون في متناول الجميع .

وأضاف في مقاله بصحيفة “الاقتصادية” والذي جاء تحت عنوان “أسباب تصحيح أسعار العقارات.. وآثاره الإيجابية تنمويًّا” : “تواجه الأسواق العقارية ارتفاعا مطردا لمعدلات الفائدة نتيجة للقرارات التي اتخذتها ولا تزال تتخذها من فترة إلى أخرى البنوك المركزية حول العالم، لمحاربة التضخم المرتفع عند أعلى مستوياته خلال أكثر من أربعة عقود زمنية مضت”.

بعض البنوك المركزية ضحت بالنمو الاقتصادي مقابل انحسار معدل التضخم

وأوضح أن عددًا من تلك البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اعترفت صراحة بأنه لا مانع لديها من التضحية بالنمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة لفترة زمنية قد تمتد إلى عامين متتاليين، وقد تتجاوزها بعدة أشهر، في مقابل انحسار معدل التضخم وعودته إلى مستوى 2.0 في المائة فما دون”.

وكشف عن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في الماضي، قائلا : “كما هو معلوم، فما حدث من ارتفاعات قياسية لأسعار المساكن في مختلف الأسواق حول العالم، جاء نتيجة الانخفاضات القياسية في معدلات الفائدة، التي قابلها ضخ القطاعات التمويلية عشرات التريليونات من الدولارات، وكانت نتائجها عدا ارتفاع معدلات التضخم، أن أسعار العقارات عمومًا قفزت بأعلى وتيرة لها خلال أكثر من خمسة عقود زمنية مضت”.

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