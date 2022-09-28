بُتر ذراعها بالكامل.. إنقاذ امرأة حامل وجنينها بعد تعرضها لحادث دهس خطير في جدة

تواصل – فريق التحرير :

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، من إنقاذ امرأة حامل وجنينها بعد تعرضهما لحادث دهس خطير أثناء عبور أحد الشوارع، مما أدى لبتر ذراع الأم بالكامل.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى كحالة حرجة تستدعي إنقاذ الأم والجنين، وعلى الفور جرى تشكيل فريق طبي للتعامل مع الحالة.

وتم إجراء عملية جراحية عاجلة لترميم الأعضاء المبتورة في عملية استغرقت 6 ساعات متواصلة، انتهت بإعادة اليد إلى وضعها السابق.

كما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للجنين من قِبَل أخصائيي النساء والتوليد، الذين أكدوا سلامته رغم ما تعرض له، ليتم السماح للأم بالخروج من المستشفى وحالتها الصحية مستقرة.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز استقبل منذ بداية شهر أغسطس الماضي 4404 مراجعين في العيادات الخارجية.

بينما استقبلت أقسام الطوارئ 5869 مستفيدًا، في حين بلغ إجمالي عدد العمليات 316 عملية، منها 132 عملية مجدولة، والعمليات الطارئة 184 عملية، كما بلغ عدد جراحات اليوم الواحد 43 عملية.