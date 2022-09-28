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هل توجد مشكلة في استقدام عمالة منزلية من سريلانكا؟.. «مساند» يرد

هل توجد مشكلة في استقدام عمالة منزلية من سريلانكا؟.. «مساند» يرد

هل توجد مشكلة في استقدام عمالة منزلية من سريلانكا؟.. «مساند» يرد
١٠:٠٧:١١ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت منصة “مساند” لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، إنه لا توجد مشكلة في الاستقدام من دولة سريلانكا وجميع الأنظمة تعمل بالشكل المطلوب.

جاء ذلك في تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المواطنين، بخصوص تضارب آراء المكاتب حول وجود مشكلة في استقدام العمالة المنزلية من سريلانكا.

استقدام العمالة المنزلية من سريلانكا

وردت المنصة على السؤال بالقول: “بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه لا توجد مشكلة في الاستقدام من دولة سريلانكا وجميع الأنظمة تعمل بالشكل المطلوب”.

وأضافت: “وخلال فترة التجربة يكون مكتب الاستقدام مسؤولاً عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة 90 يومًا، تبدأ من تاريخ قدومه للمملكة”.

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الكلمات الدلالية:
العمالة المنزلية خدمات منصة مساند سريلانكا مساند منصة مساند

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