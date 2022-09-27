سقوط طائرة مسيرة إيرانية تحمل متفجرات شمال العراق

تواصل – فريق التحرير :

أكدت وسائل إعلام كردية، سقوط طائرة مسيرة إيرانية مفخخة في شمالي أربيل عاصمة أقليك كردستان العراق، اليوم الثلاثاء.

وحسب شبكة “روداوو” الإعلامية الكردية، فقد تحطمت الطائرة وانفجرت في قرية بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل.

وأفاد مدير ناحية قسري بقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل شاخوان حسين، بأن مسيّرة إيرانية سقطت اليوم في قرية ميركة بمنطقة بالكايتي، لكن الحادث لم يتسبب إلا في حريق بسيط في محيط موقع الحادثة.

ولفت إلى أن المسيرة المفخخة انفجرت مع ما تحمله من متفجرات، لكنها لم تخلف خسائر في الأرواح.

وأكد أنه لا يوجد في الموقع أي مقر لقوات أحزاب كردية إيرانية، وأن الموقع غير مأهول بالسكان.