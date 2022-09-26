بـ 3 شروط.. جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن توفر وظائف

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية توفر وظائف محاضرين في عدة تخصصات، للعمل بكليات الجامعية في المدن التالية (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصص والوصف:

ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education المدينة (الرياض و جدة) التخصص اللعة الانجليزية

ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education

المدينة (الأحساء) التخصص English

ماجستير في تخصص الكيمياء المدينة (الرياض) التخصص الكيمياء

ماجستير في تخصص الإحصاء الحيوي /الإحصاء / علم الوبائيات والإحصاء الحيوي المدينة (الرياض) التخصص الاحصاء والبحوث

الشروط العامة:

1- درجة الماجستير في التخصصات أعلاه.

2- معدل تراكمي لا يقل عن 3.75/5 (تقدير جيد جداً) في درجة البكالوريوس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

3- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله غداً الثلاثاء بتاريخ 1444/03/01هـ الموافق 2022/09/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)