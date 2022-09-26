بعد مقتل وإصابة 42.. بوتين يعتبر إطلاق النار في مدرسة “عملاً إرهابيًا”

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يعتبر إطلاق النار في مدرسة بمدينة إيجيسك “عملاً إرهابيًا.

وكانت وسائل إعلام روسية، قد أعلنت مقتل 9 بينهم 5 أطفال في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة إيجيفسك وسط روسيا.

وأوضحت السلطات الروسية، أن عدد ضحايا إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية ارتفع إلى 13 بينهم أطفال.

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مقتل 11 شخصًا، بينهم أطفال وإصابة 20 آخرين

بينما كشفت وزارة الداخلية الروسية، مقتل 11 شخصًا، بينهم أطفال، وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الاثنين في المدرسة.

وأكدت أن الرجل الذي أطلق النار على المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، قد انتحر.

وأوضحت أنها تلقت مكالمات في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو، تفيد بسماع شهود عيان أصوات إطلاق نار من مدرسة في شارع بوشكينسكايا، وهروب أفراد من المبنى.

وصرح حاكم المنطقة، ألكسندر بريتشالوف، في وقت سابق بأن إطلاق النار أسفر عدد من القتلى والجرحي، حيث نشرت بعض قنوات “تليجرام” أسماء القتلى، الذين من بينهم أطفال في سن 7 و10 أعوام.