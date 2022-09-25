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مقيم إيراني في دبي حاول إهانة علم المملكة فنال جزاءًا رادعًا في الحال (فيديو)

مقيم إيراني في دبي حاول إهانة علم المملكة فنال جزاءًا رادعًا في الحال (فيديو)

مقيم إيراني في دبي حاول إهانة علم المملكة فنال جزاءًا رادعًا في الحال (فيديو)
٠٨:٣٨:٤٣ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، فيديو يوثق واقعة محاولة مقيم إيراني إهانة علم المملكة أثناء احتفال الشباب الإيراني باليوم الوطني السعودي 92 في أحد الشوارع.

وأظهر الفيديو مركبة دفع رباعي على متنها عدد من الشباب الإماراتي حاملين علم المملكة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 92.

بينما حاول شاب يقف على جانب الطريق الإساءة لعلم المملكة ودفعه من الشاب الإماراتي.

ولم يكتف المقيم الإماراتي بذلك بل حاول الاعتداء على الشاب الذي نزل من المركبة للدفاع عن علم المملكة وتوبيخه على ما قام به.

فما كان من الشباب الإماراتي إلا الزود عن “علم التوحيد” وتلقين المقيم الإيراني درسًا رادعًا بتأديبه.

ونال الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل من المملكة والإمارات، حيث أشاد مواطنون بفعل الشباب الإماراتي، مؤكدين على روح الأخوة والروابط الوثيقة التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين.

الكلمات الدلالية:
الامارات اليوم الوطني السعودي92 راية التوحيد شاب إماراتي علم المملكة مقيم إيراني

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