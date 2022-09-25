الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير التعليم يبحث مع مؤسسة أمريكية مجالات التعاون لتوفير مناهج اللغة الإنجليزية
تحطم طائرتين بألمانيا ومقتل اثنين من ركابهما
بعد وصول حاملة طائرات أمريكية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيًا باتجاه بحر اليابان
بالفيديو.. نسر يخطف ماعزًا يزن 5 أضعافه ويطير به فوق جبال الألب
شاهد.. دبلوماسي عراقي يشاهد مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الأمم المتحدة.. و«الخارجية» تعلق
المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن تفاصيل برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير التعليم يبحث مع مؤسسة أمريكية مجالات التعاون لتوفير مناهج اللغة الإنجليزية

وزير التعليم يبحث مع مؤسسة أمريكية مجالات التعاون لتوفير مناهج اللغة الإنجليزية

وزير التعليم يبحث مع مؤسسة أمريكية مجالات التعاون لتوفير مناهج اللغة الإنجليزية
٠٣:٠٧:١٥ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

بحث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع الرئيس التنفيذي لمجموعة (MM) الأمريكية للنشر جيانيس مالكوجيانيس، أوجه التعاون بين الوزارة والمجموعة في توفير مناهج اللغة الإنجليزية.

واستعرض الجانبان دعم التعاون بين الوزارة والمجموعة فيما يتعلق بتقديم تصوّر عن إضافة مسار خاص باللغات أو STEM، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، وتطوير العمل بين مركز اللغة الإنجليزية بوكالة التعليم العام والمجموعة، الذي تم العام الماضي في مشروع تطبيق عينة من مناهج اللغات على 50 مدرسة للصفوف الأولية بمدارس المملكة.

وتم توقيع مذكرة إطارية مع المجموعة المتخصصة في توفير الكتب والمواد والخدمات لدعم تعليم وتعلّم اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن جولة وزير التعليم على الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.

يذكر أن المجموعة تقدم مناهج اللغة الإنجليزية لمدارس المملكة من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث ثانوي، إضافةً إلى أن المجموعة تملك شركة “Binary Logic” التي توفر مناهج المهارات الرقمية، ومناهج الحاسب الآلي والهندسة.

 

الكلمات الدلالية:
اللغة الإنجليزية مؤسسة أمريكية مجموعة MM الأمريكية مناهج اللغة الإنجليزية وزير التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
القوات الجوية الملكية تُنفذ تمرين “عبدالعزيز -36” للتصدي لأي تهديد محتمل

القوات الجوية الملكية تُنفذ تمرين “عبدالعزيز -36” للتصدي لأي تهديد محتمل

١١:٢٩ م، الأثنين، ٢٣ فبراير ٢٠١٥
«نماء» توزِّع 219 طن من اللحوم على 10 آلاف أسرة بجدة

«نماء» توزِّع 219 طن من اللحوم على 10 آلاف أسرة بجدة

٠١:٥٣ م، السبت، ١٧ سبتمبر ٢٠١٦
بالصور.. تفحم فردين وإصابة آخر إثر اشتعال سيارة بتبوك

بالصور.. تفحم فردين وإصابة آخر إثر اشتعال سيارة بتبوك

٠١:٢٢ م، الجمعة، ١٨ ديسمبر ٢٠١٥
الجبير: زيارة ولي ولي العهد لروسيا تضع لَبِنة جديدة في مسار علاقات البلدين

الجبير: زيارة ولي ولي العهد لروسيا تضع لَبِنة جديدة في مسار علاقات البلدين

٠٢:١٨ ص، الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *