وزير التعليم يبحث مع مؤسسة أمريكية مجالات التعاون لتوفير مناهج اللغة الإنجليزية

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بحث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع الرئيس التنفيذي لمجموعة (MM) الأمريكية للنشر جيانيس مالكوجيانيس، أوجه التعاون بين الوزارة والمجموعة في توفير مناهج اللغة الإنجليزية.

واستعرض الجانبان دعم التعاون بين الوزارة والمجموعة فيما يتعلق بتقديم تصوّر عن إضافة مسار خاص باللغات أو STEM، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، وتطوير العمل بين مركز اللغة الإنجليزية بوكالة التعليم العام والمجموعة، الذي تم العام الماضي في مشروع تطبيق عينة من مناهج اللغات على 50 مدرسة للصفوف الأولية بمدارس المملكة.

وتم توقيع مذكرة إطارية مع المجموعة المتخصصة في توفير الكتب والمواد والخدمات لدعم تعليم وتعلّم اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن جولة وزير التعليم على الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.

يذكر أن المجموعة تقدم مناهج اللغة الإنجليزية لمدارس المملكة من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث ثانوي، إضافةً إلى أن المجموعة تملك شركة “Binary Logic” التي توفر مناهج المهارات الرقمية، ومناهج الحاسب الآلي والهندسة.