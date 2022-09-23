الجيش اليمني: ألغام بحرية لميليشيا الحوثي تهدد الملاحة الدولية

تواصل – فريق التحرير:

أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء أمس الخميس، أنه تم رصد 126 خرقاً حوثيا للهدنة الأممية، في جبهات الحديدة وتعز وأبين وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأضاف الجيش اليمني، أن انتهاكات الحوثي، أسفرت عن مقتل 6 جنود وإصابة 24 آخرين.

كما تم رصد إرسال ألغام بحرية وصواريخ متطورة إلى جبهات الساحل الغربي، ما يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وتابع بيان الجيش اليمني، أن الميليشيات الحوثية، واصلت تصعيدها في جبهات غرب وشرق المدينة، مستخدمة المسيرات المفخخة، والأسلحة الثقيلة، ما أدى لمقتل ثلاثة جنود وإصابة 8 آخرين في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي، التي تعرضت لقصف حوثي كثيف.

ولفت البيان إلى استمرار إرسال الميليشيات لتعزيزات وعتاد قتالي يضم صواريخ ومسيرات ومنصات لإطلاقها، إلى جبهات قريبة من مأرب وصعدة، حيث تمركزت تعزيزات حوثية معززة بأسلحة متطورة في محيط منطقة “اليتمة” شمال المحافظة.

وأشار البيان، إلى أن قيادة الجيش اليمني والتحالف استشعرت خطر نشر أسلحة حوثية في الجوف، وأرسلت تعزيزات من قوات اليمن السعيد إلى المحافظة لتحل محل قوات المنطقة السادسة.