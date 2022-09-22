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‏القيادة البحرينية تهنئ ‎خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني 92   
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‏القيادة البحرينية تهنئ ‎خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني 92   

‏القيادة البحرينية تهنئ ‎خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني 92   

‏القيادة البحرينية تهنئ ‎خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني 92   
٠٥:٢٢:١١ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل-واس :

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب التهاني والتمنيات بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد لخادم الحرمين الشريفين، ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بمستوى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر ومتصاعد على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية المتجذرة عبر الزمان والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

الكلمات الدلالية:
الملك حمد بن عيسى اليوم الوطني السعودي 92 خادم الحرمين ولي العهد

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