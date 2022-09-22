بالفيديو.. عربة تسوق تسابق السيارات على الطريق السريع في الباحة

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مثير، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعربة تسوق وهي تسير على الطريق السريع في مدينة الباحة.

ووفق مقطع الفيديو الذي صوره شخص يرتاد سيارته ويسير بها على الطريق السريع، فقد ظهرت عربة التسوق وهي تسير بسرعة كبيرة تضاهي سرعة سيارة عادية على الطريق.

عربة تسوق

وعربة التسوق كانت تحمل بعض المشتريات الموضوعة في شنط بلاستيكية، وتبدو من سرعتها أنها تعرضت لرياح شديدة وكانت الطريق منحدرة للأمام.

وتتعرض الباحة بين الحين والآخر لتحولات مناخية، فأمس الأربعاء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيول وادي بيده في منطقة الباحة.

وأظهر المقطع، جريان السيول العارمة في وادي بيدة شمال شرق الباحة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

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