هل يمكن للعامل إذا غادر نهائيًا أن يعود بتأشيرة جديدة؟ “الجوازات” تُجيب

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للعامل العودة بتأشيرة جديدة إذا كان خروجه قد تم بشكل نظامي.

وأضافت على حسابها في “تويتر”، وخلال ردها على سؤال أحدج المستفيدين قال فيه: “إذا غادر العامل خروجًا نهائيًا، متى يحق له العودة أو لا يستطيع”.

لترد مديرية الجوازات: “مرحبًا بك، في حال كان الخروج نظاميًا ولا توجد ملاحظات يمكن العودة بتأشيرة جديدة، ونشكر تواصلكم”.

شروط تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية

في الوقت نفسه، كشفت “الجوازات” عن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة.

وأوضحت أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة “90 يومًا” للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية، من خلال هذه الشروط:

1 – خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.

2 – صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر.

3 – أن لا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

4 – أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل.

وأشارت إلى أن إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة هي خدمة تتيح للمؤسسات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة التابعة لهم خلال فترة التجربة 90 يومًا، بداية من دخولهم للمملكة، وذلك من خلال منصة أبشر أعمال.

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