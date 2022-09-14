توقعات الأرصاد.. أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على 4 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، على أربع مناطق تستمر حتى مساء اليوم الخميس، بمشيئة الله تعالى.

وتتمثل الحالة في تشكيلات من السحب الرعدية، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على كل من “منطقة مكة المكرمة والرياض وعسير والمدينة المنورة”.

وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، على كل من منطقتي المدينة المنورة والرياض.

بينما تستمر الحالة الجوية، وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم على كل من مكة المكرمة وعسير، بمشيئة الله.