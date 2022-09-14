وظائف شاغرة بـ «الهيئة العامة للمنافسة» في عدد من التخصصات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية رئيس وحدة التطوير والتوظيف التنظيمي: