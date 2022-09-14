وظائف شاغرة بـ «الهيئة العامة للمنافسة» في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
رئيس وحدة التطوير والتوظيف التنظيمي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو المجالات المماثلة.
- خبرة: 8 سنوات خبرة في مجال العمل.
- يفضل الحصول على إحدى الشهادات المهنية التالية:
- دبلوم مشارك CIPD –
- محترف معتمد من SHRM.
- أخصائي أول مشتريات و عقود:
المؤهلات والخبرات:
- الشهادات العلمية: درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
- خمسة سنوات خبرة في مجال المشتريات والعقود الحكومية (متطلب رئيسي)
- المعرفة بنظام المشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية والتعاميم ذات العلاقة.
- المعرفة بالتعليمات والتعاميم والقرارات والاجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
- المعرفة والإلمام بإستخدام منصة اعتماد، منظومة شامل، أنظمة SAP لتخطيط موارد المؤسسة، والأنظمة الحكومية الأخرى المتعلقة بمهام العمل.
- القدرة على تطوير أساليب وإجراءات العمل في مجال المشتريات الحكومية.
طريقة التقديم:
أوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقع ليكندإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ اليوم 14 سبتمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).