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الدولار يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين والأسواق تترقب
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الدولار يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين والأسواق تترقب

الدولار يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين والأسواق تترقب

الدولار يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين والأسواق تترقب
٠٢:٢٤:٣٤ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

لأدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين؛ هبط سعر الدولار أمام سلة من العملات في أعقاب مكاسب قوية مؤخرا مع تزايد التوتر بين المستثمرين قبيل بيانات التضخم الأمريكية.

وقال محللون: إن “مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي سيصدر اليوم الثلاثاء سيجري مراقبته عن كثب بحثا عن دلائل على مدى القوة التي قد يحتاجها مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم لمحاربة تضخم مرتفع”.

في غضون ذلك؛ قفز اليورو لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الدولار مع دفاع مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي عن مزيد من التشديد النقدي القوي.

وسترفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعها في 20 و21 سبتمبر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من نطاقه الحالي الذي يتراوح من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة.

وانخفض الدولار أمس بنسبة 0.4 بالمئة إلى 108.31 بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 26 أغسطس؛ فيما استمد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، قوة مؤخرا من توقعات لزيادات قوية للفائدة.

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