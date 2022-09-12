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دوريات الأمن بجدة تضبط 3 وافدين بحوزتهم 244 قرصًا مخدرًا

دوريات الأمن بجدة تضبط 3 وافدين بحوزتهم 244 قرصًا مخدرًا

دوريات الأمن بجدة تضبط 3 وافدين بحوزتهم 244 قرصًا مخدرًا
١٠:٢١:٤٧ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (244) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأمس أعلنت وزارة الداخلية، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 / 2 / 1444 هـ الموافق 1 / 9 / 2022 م حتى 11 / 2 / 1444هـ الموافق 7 / 9 / 2022 م، أسفرت عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15568) مخالفًا، منهم (9331) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4226) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2011) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (260) شخصًا، (27%) منهم يمنيو الجنسية، و(65%) إثيوبيو الجنسية، و(8%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (38) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (20) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (46064) وافداً مخالفًا، منهم (43005) رجال، و(3059) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (36540) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2081) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9293) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية ، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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