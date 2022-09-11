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ماذا فعلت النيابة الكويتية مع 100 موظف اعترفوا بتزوير بصمة الدوام؟

ماذا فعلت النيابة الكويتية مع 100 موظف اعترفوا بتزوير بصمة الدوام؟

ماذا فعلت النيابة الكويتية مع 100 موظف اعترفوا بتزوير بصمة الدوام؟
٠٤:١٥:٢٣ م، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر كويتية، أن ما يقارب 100 موظف يعملون في جهة حكومية، أعادوا رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة.

شخص واحد يوقع نيابة عن باقي الموظفين

وأوضحت المصادر – حسب صحيفة “القبس”-  أن قرار الموظفين بإعادة رواتهم يأتي بعد إحالتهم بقضية تزوير بصمة الدوام من خلال بصمة بلاستيكية، يقوم بها شخص واحد نيابة عن باقي الموظفين المتهمين.

وأضافت الصحيفة، أن النيابة حققت مع المتهمين في وقت سابق، وأنهم بعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، معترفين بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة ويقرون بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.

الموظفون يُحاكمون بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل

وأكدت أن المتهمين حاليًا، يُحاكمون أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.

وأشارت إلى أن العديد من أحكام التمييز في مثل هذه الحالات تم الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب، بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم التي لم يكونوا يتواجدون فيها خلال أوقات العمل.

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الكلمات الدلالية:
الخزانة الكويتية الكويت الموظفين النيابة العامة بصمة مزورة

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