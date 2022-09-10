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استعرض بسلاح ناري من النافدة.. شرطة الرياض تطيح بقائد مركبة ومرافقه
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استعرض بسلاح ناري من النافدة.. شرطة الرياض تطيح بقائد مركبة ومرافقه

استعرض بسلاح ناري من النافدة.. شرطة الرياض تطيح بقائد مركبة ومرافقه

استعرض بسلاح ناري من النافدة.. شرطة الرياض تطيح بقائد مركبة ومرافقه
٠١:٢٤:١٢ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، أن شرطة منطقة الرياض تمكنت من إلقاء القبض على قائد مركبة ومرافقه بحوزة أحدهما سلاح ناري.

وقال “الأمن العام” في بيان له عبر حسابه على “تويتر”، :” قبضت شرطة منطقة الرياض على قائد مركبة ومرافقه، بحوزة أحدهما سلاح ناري ومخالفتهما الأنظمة المرورية بخروجه من نافذة المركبة أثناء سيرها على طريق عام، معرضًا حياته للخطر”.

وتابع بيان الأمن العام: “أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

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الامن العام سلاح ناري شرطة الرياض ضبط قائد مركبة

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