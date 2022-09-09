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عبر منصة «بلدي».. انطلاق التقييم الذاتي للمنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية
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عبر منصة «بلدي».. انطلاق التقييم الذاتي للمنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية

عبر منصة «بلدي».. انطلاق التقييم الذاتي للمنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية

عبر منصة «بلدي».. انطلاق التقييم الذاتي للمنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية
٠٢:٠٣:١٢ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة “بلدي”، لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريًّا.

رفع معدل الامتثال

وتسعى الأمانة من خلال الخدمة إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدیة؛ من خلال توعیة أصحاب المنشآت التجاریة بالاشتراطات البلدیة الخاصة بأنشطتھم، وتعریفھم بتحدیات تطبیقھا.

یذكر أن خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة ھي أول خدمة سیتم إطلاقھا من خدمة منتج التقییم الذاتي للوزارة، وستشمل أنواعا مختلفة من الرقابة البلدیة، مثل: الرقابة على الرخص التجاریة، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفریات، الرقابة الشمولیة.

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إمارة المنطقة الشرقية التقييم الذاتي المنطقة الشرقية خدمة التقييم خدمة التقييم الذاتي

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