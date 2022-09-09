بالإنفوجراف.. 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 عالميًا في تسجيل براءات الاختراع

تواصل – فريق التحرير:

حققت أربع جامعات سعودية إنجازاً علمياً وتقدماً أكاديمياً وفق أشهر مراكز التصنيفات العالمية (شنغهاي)، حيث تصدّرت الجامعات السعودية قائمة الجامعات الأفضل عالمياً، والمراكز الأولى عربياً في التصنيف على التوالي للعامين 2019 و2020.

تفوق الجامعات السعودية

وتفوقت الجامعات في المملكة بذلك على نظيراتها في العديد من الدول، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تجده مؤسسات التعليم الجامعي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ مما كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، واستقطاب الأعضاء المميزين عالمياً.

وأعدت “تواصل” إنفوجراف للجامعات السعودية وهي كالآتي:

1- جامعة الملك عبدالعزيز المركز الرابع عالميا.. 187 براءة اختراع.

2- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز 25 عالميا.. 91 براءة اختراع.

3- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز 58 عالميا.. 45 براءة اختراع.

4- جامعة الملك سعود في المرتبة 68 عالميا.. 40 براءة اختراع.

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