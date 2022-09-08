الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
روسيا تستأنف ضخ الغاز لدولة أوروبية
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روسيا تستأنف ضخ الغاز لدولة أوروبية

روسيا تستأنف ضخ الغاز لدولة أوروبية

روسيا تستأنف ضخ الغاز لدولة أوروبية
١٠:٥٢:١٨ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

قررت روسيا استئناف ضخ الغاز إلى دولة أوربية، بعد فترة من الانقطاع، حيث أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز الطبيعي Conexus Baltic Grid في لاتفيا، استئناف ريغا عاصفة لاتفيا استيراد الغاز الروسي مجددا.

وتم تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى لاتفيا في 30 يوليو، قبل استئناف ضخه في 5 أغسطس وحتى 11 أغسطس، وكما استؤنف ضخ مرة أخرى في 3 سبتمبر.

يذكر أن روسيا اشترطت سداد قيمة صادراتها من النفط والغاز للدول غير الصديقة بالروبل الروسي، ما أجج الأزمة بين الجانبين، وأثار انقسام المستوردين بين راضخ للسداد بالروبل، ورافض له تحت طائلة ارتفاع الأسعار، وشح المعروض.

الكلمات الدلالية:
دولة أوروبية روسيا ضخ الغاز لا تفيا

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