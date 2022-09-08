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عاجل.. تدهور مفاجئ لصحة ملكة بريطانيا وقلق في قصر باكنجهام
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عاجل.. تدهور مفاجئ لصحة ملكة بريطانيا وقلق في قصر باكنجهام

عاجل.. تدهور مفاجئ لصحة ملكة بريطانيا وقلق في قصر باكنجهام

عاجل.. تدهور مفاجئ لصحة ملكة بريطانيا وقلق في قصر باكنجهام
٠٣:١٨:١٢ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن قصر باكنجهام، أن ملكة بريطانيا إليزابيث، تخضع للإشراف الطبي بعد مراجعة طبية هذا الصباح.

وأوضح قصر باكنجهام في بيان عاجل، أن الأطباء قرروا وضع الملكة تحت الإشراف الطبي بسبب تراجع حالتها.

وأكد أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية قلقون بشأن صحتها، وأن المملكة بأكملها تشعر بقلق عميق بشأن مرض الملكة، مشيرًا إلى أن الأميرين تشارلز وويليام، اتجها إلى مقر إقامة الملكة في بالمورال بعد تدهور صحتها.

فيما أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا  ليز تراس، أن الحكومة تتابع بـ”قلق بالغ” الوضع الصحي للملكة إليزابيث الثانية.

ومطلع الشهر الجاري، ألغت الملكة حدث استقبال تقليدى لها فى قلعة بالمورال، باسكتلندا، واستبدلته بحدث خاص وصغير، وسط مخاوف وقلق على صحتها، حيث وصلت الملكة إلى قلعة بالمورال، فى أواخر يوليو الماضى، وكانت تنوى حضور الحدث قبل أيام قليلة.

 وحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى التى لن تشارك فيها، باستثناء فترة وباء كورونا، فى الحفل الصغير خارج بوابات القلعة.

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الكلمات الدلالية:
الملكة إليزابيث صحة ملكة بريطانيا قصر باكنجهام ملكة بريطانيا

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