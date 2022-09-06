بعد غدٍ.. “الأرصاد” يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح اللائحة التنفيذية

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه سيعقد بعد غدٍ الخميس، مؤتمرًا صحفيًا عبر مساحة “تويتر”؛ لتوضيح أهم ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، وذلك ضمن اللقاءات المفتوحة التي يعقدها المركز دوريًا بمشاركة عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أن المؤتمر الذي يعقد الساعة 9 مساءً، ولأول مرة على مستوى الجهات الحكومية، شارك فيه كل من المستشار القانوني للمركز فيصل الزهراني ومدير العمليات عبدالعزيز الحربي، فيما يدير المؤتمر الذي يستمر ساعة ونصفًا الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني.

وفي وقت سابق، أصدر المركز بيانًا في وقت سابق أعلن فيه بدء حصر وتسجيل الأجهزة والأنظمة الأرصادية عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد التي تتضمن الإجراءات التنظيمية لخدمات الأرصاد الجوية ودور المركز في إصدار تراخيصها.

16 رادارًا لرصد 95% من الأحوال الجوية في المملكة

وأكد أنه تم توفير 16 رادارًا وفق أحدث التقنيات، لرصد وتغطية 95% من الأحوال والظواهر الجوية في المملكة، مع وجود غرفة العمليات لمتابعة الأحوال الجوية وإصدار التنبيهات المبكرة على مدار الساعة، إلى جانب قسم مختص بخدمات الطيران، سواء العسكري أو المدني، لمتابعة الأحوال وتيسير رحلات الطيران بشكل عام. على معظم مناطق المملكة.

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