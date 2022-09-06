معركة الأخبار المزيفة.. مواقع مستنسخة تُشعل صراعًا جديدًا في الغرب

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لم تعد ظاهرة الأخبار وكذلك المواقع الإلكترونية المزيفة والمفبركة تقتصر على الشرق ودوله النامية فقط، بل إن صراخ القارة العجوز وشكواها من الأزمة بدأ يسمعه القاصي والداني، لا سيما مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني.

التداول الواسع للأخبار المزيفة والمواقع الإلكترونية غير الموثقة، بدأ يزعج قارة أوروبا مع تنامي الأخبار المزيفة المتعلقة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

من أجل روسيا

ومؤخرًا، تداولت مواقع مزيفة في أوروبا العديد من الأخبار المفبركة المتعلقة بالحرب الروسية والتي تسعى لتشويه صورة الأوكرانيين، وإظهار الآلة الإعلامية الأوروبية بأنها تكذب، وفق موقع إذاعة “دويتشه فيله” الألماني.

وتلك الأخبار كانت من شاكلة، “مراهق يسقط من دراجته ويلقى حتفه، لأنه لم يتمكن من الرؤية في الظلام الدامس بعد انطفاء أنوار الشوارع جراء أزمة الغاز”.

ومنها أيضًا من يتعلق بأن الأوكرانيين الذين يتلقون مساعدات أوروبية يشترون شققًا في روسيا، أو أن انفجارًا بسبب الغاز وقع في مدرسة بمدينة بريمن نتيجة التوفير في الأموال وعدم الصيانة!.

المواقع المقلدة

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الأخبار المزيفة، ظهرت في مواقع ومنصات مقلدة لمواقع كبرى عريقة مثل شبيجل أونلاين وفيلت وبيلد وتي أونلاين، الألمانية.

وكان الصحفي الألماني الشهير لارس فيناند، قد فضح حملة التضليل المؤيدة لروسيا في مقال على موقع “تي أونلاين”، مؤخرًا.

30 موقعًا مزيفًا

وبحسب ما جاء في مقاله، فقد وجد الكاتب أن أكثر من 30 موقعًا مزيفًا منتشرًا من هذا القبيل، محذرًا من تنامي الظاهرة بشكل كبير مؤخرًا.

ورغم تصاعد الشكاوى من هذه الظاهرة وحديث الكثيرين عن صعوبة مواجهتها، إلا أن “فيناند”، قال إنه يمكن الحد منها من خلال مزود خدمة تكنولوجيا المعلومات “Cloudflare”، والذي يكشف الشركة التي تم تسجيل الموقع المقلد للموقع الأصلي من خلالها.

كيفية مواجهة الأخبار المزيفة

وهذا الحل قد يبدو جديدًا؛ لكن في حالة كان الموقع المفبرك أو المقلد تم تسجيله من خلال إحدى الشركات، حيث يتم تتبعه ومواجهته بالأطر القانونية.

ومؤخرًا قام أحد المواقع المفبركة بنشر أخبار مزيفة نقلاً عن مجلة “دير شبيجل” الألمانية الشهيرة وموقعها الإلكتروني، لكن المجلة سعت إلى التواصل مع قرائها عن طريق مقال يوضح ما يجري بالضبط.

مواقع كبرى تشكو

وشرحت المجلة في مقالها كيفية تمييز المزيف من المقالات على موقع يشبه موقع “شبيجل أونلاين” تمامًا وينشر الأكاذيب الموالية لروسيا، وفق ما أعلنته المجلة.

ووفق وسائل إعلام أوروبية، فإن اللائحة الجديدة لقانون الخدمات الرقمية DSA، التي أقرها البرلمان الأوروبي في يوليو الماضي، من الممكن أن تساعد في مواجهة تلك الظاهرة.

إذ أن تلك اللائحة التي من المتحمل أن تدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل، ستسهم بتكثيف الحماية والمراقبة والاستجابة السريعة لحملات التضليل.

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