شرطة جدة تطيح بمواطن انتحل صفة غير صحيحة وسرقة (3) مركبات بوضع التشغيل

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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مديرية الأمن العام أن شرطة محافظة جدة قبضت على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة وسرقة (3) مركبات في وضع التشغيل (تم استردادها).

وأوضحت المديرية أن المتهم استخدم هذه المركبات الثلاث في ارتكاب حوادث جنائية، وذلك بعد تبديل لوحاتها بأخرى مسروقة لتضليل الجهات الأمنية.

وأشارت المديرية أنه ضبط المتهم وهو يقود إحدى هذه المركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.