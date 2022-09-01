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عاجل.. وقوع انفجار ضخم بمصفاة عبادان في الأحواز
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عاجل.. وقوع انفجار ضخم بمصفاة عبادان في الأحواز

عاجل.. وقوع انفجار ضخم بمصفاة عبادان في الأحواز
٠٢:٢٨:٢٨ ص، الجمعة، ٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تناقلت وكالات الأنباء خبرا عاجلا يفيد بوقوع انفجار ضخم بمصفاة عبادان في الأحواز، وذلك حسبما أعلنت وزارة النفط الإيرانية.

وتُعد مصفاة عبادان أكبر مصافي النفط في إيران، وتقوم بتكرير 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية.

واكتمل بناء المصفاة عام 1912 بواسطة شركة النفط البريطانية، عندما كان إقليم الأهواز تحت حكم الشيخ خزعل بن جابر الكعبي، آخر حاكم لإقليم عربستان الذي أسقطه الشاه رضا بهلوي عام 1925.

وكانت مصفاة عبادان حتى عام 1980 أكبر مصفاة نفط بالعالم، حيث كانت تكرر 630000 برميل نفط يومياً أي ما يعادل 65% من طاقة إيران التكريرية آنذاك، قبل أن تتوقف بسبب الحرب الإيرانية العراقية.

يذكر أن اندلاع النيران في المنشآت والمصافي والمجمعات البتروكيماوية في إيران ازداد خلال الآونة الأخير، ويرى بعض الخبراء أن هذه الحوادث بسبب هجمات سيبرانية على المنشآت الإيرانية ردا على اعتداءات وهجمات طهران ضد خصومها.

الكلمات الدلالية:
إقليم الأحواز انفجار ضخم مصفاة عبادان

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