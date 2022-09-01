هبوط اضطراري في مطار الكويت الدولي لرحلة طيران متجهة إلى حيدر آباد

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية هبوط طائرة (الجزيرة) المتجهة إلى مدينة حيدر آباد الهندية مساء الخميس، اضطراريا في مطار الكويت الدولي “بسلام”.

وطبقا لوكالة “كونا” الكويتية؛ قالت (الإدارة) في بيان صحفي إن رحلة شركة طيران الجزيرة المتجهة إلى حيدر آباد هبطت في مطار الكويت الدولي في تمام الساعة 49ر10 مساء دون إصابات بين الركاب. من دون توضيح أسباب الهبوط.

وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.قبل 31 دقيقة؛ فيما لم تصدر الشركة المشغلة أي بيان توضيحي في هذا الشأن.

وتأسست شركة (طيران الجزيرة) عام 2004 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2008 ويقتصر نشاطها التشغيلي على عمليات النقل الجوي منخفض التكلفة على مستوى المنطقة.