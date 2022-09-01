جامعة الملك فيصل تعلن عن توفر 140 وظيفة شاغرة .. تعرف على شروط التقديم

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفّر أكثر من (140) وظيفة شاغرة، (للجنسين)، في عدّة مجالات، للعمل بنظام العقود.

والتخصصات المطلوبة هي الهندسية والشرعية والإدارية والتقنية وغيرها.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم الإثنين 1444/02/09هـ

كما تم إرفاق رابط التقديم التالي:

https://www.uoshrm.com/2022/09/blog-post_87.html

ومن بين الشروط التي يجب توافرها في المتقدم:

١- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

٢- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

٣- أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.

٤- ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

٥- أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.

٦- التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.

٧- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ الكلي/التام والإقامة في بلد الدراسة.

٨- أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل بالتفرغ التام (الابتعاث أو الإيفاد للدراسة) حسب الأنظمة واللوائح.

٩- إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

١٠ – أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.

١١ – اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

١٢ – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب. أن يكون حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب.

١٣- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان.

١٤- أن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

١٥- أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ.

١٦- أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ مشارك حاصلا على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مساعد مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ مشارك.

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي