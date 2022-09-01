“المياه الوطنية” تُشغّل خط نقل المياه المجددة إلى متنزه السدر بعيدابي جازان

تواصل – واس:

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان، تشغيل خط الفائض لنقل المياه المجددة من محطة المعالجة بالعيدابي إلى متنزه السدر.

وبينت الشركة أن المشروع يأتي بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المجددة لري المتنزه الواقع على بعد قرابة 4 كيلومترات عن موقع المحطة.

وأوضح مدير وحدة أعمال المياه بجازان، المهندس بندر ناصر جبر، أن تشغيل خط الفائض لنقل المياه المجددة ثلاثيًا إلى متنزه السدر يهدف للاستفادة من المياه المجددة في محطة المعالجة المدمجة.

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وتضخ المياه بواسطة مضخات بسعة إجمالية (2000) م3 يومياً بضغط 6 بار، عبر خط فائض من أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة، وبقطر 160مم يمتد بطول 4 كيلومترات.

وأشار جبر إلى أن المشروع سيكون له الأثر الكبير في تعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة لري المتنزه، مبينًا أن تكلفة المشروع بلغت 4,7 ملايين ريال، ونفذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية لخدمة المستفيدين منه.