الذهب يواصل التراجع في أسواق المملكة.. ويهوي عالميًا

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استمرت أسعار الذهب، اليوم، في الهبوط داخل أسواق المملكة، في ظل كبوة التراجعات التي مُنيت بها خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 205.08 ريال، أي ما يعادل 54.69 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 187.99 ريال / 50.13 دولار.

وبشكل منفرد، ودون بقية العيارات الأخرى، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 179.45 ريال/ 47.85 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 153.81 ريال/ 41.02 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6378.75 ريال/ 1701 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6382.50 ريال/ 1702 دولارًا.

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وعالميًا، تراجعت اليوم الخميس، إلى ما دون مستوى 1700 دولار الأساسي لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ 6 أسابيع مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

وتراجع 0.4% إلى 1704.70 دولار للأوقية، بعد أن لامس 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1716.60 دولار.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 350 دولارًا منذ أن صعد ليتخطى ألفي دولار في أوائل مارس، وسجل خامس انخفاض شهري على التوالي في أغسطس في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2018.