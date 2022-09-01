“هل مخالفة الذوق العام يُسهّل الطريق للشهرة؟”.. فيديو يرصد آراء المواطنين وقانونيون يكشفون العقوبة

تواصل – فريق التحرير :

استعرض برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” ردود أفعال المواطنين على سؤال بشأن “برأيك هل مخالفة الذوق العام ونشر المحتوى المخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسهل الطريق للشهرة؟”.

وجاءت ردود الأفعال في أغلبها مؤيدة للسؤال إذا قال أحد الناشطين : “للأسف صارت واقع كن قليل الأدب تشتهر وتتصدر”.

وأضاف مغرد آخر: “اللي حاصل حاليًا أغلب المشاهير خصوصًا مشاهير التيك توك مخالفين للذوق العام ومحتواهم مخل بالآداب”.

وتابع ثالث: “نعم للأسف والمحزن التصفيق لهم وتشجيعهم على المحتوى الرذيل”، بينما قال مغرد رابع: “إلا من رحم ربي فهي تبدأ بتفاهة ويتطور الأمر تدريجيا إلى خلع الأدب”.

وأضاف أحد المغردين: “لا شك أن الشهرة سلاح ذو حدين لابد من تكرار الدعاء .. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك “.

من جهته، قال المحامي والمستشار هشام جعفر الفرج – بحسب صحيفة الوطن – إن «المادة الثانية من لائحة المحافظة على الذوق العام، تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة بالمملكة، سواء التي يكون الدخول لها بمقابل أو بغير مقابل، ويجب على كل من يكون في مكان عام، احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، وفق المادة الثالثة من نفس اللائحة، فلا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسىء إلى الذوق العام، استنادًا للمادة الرابعة من اللائحة».

وأضاف «من يقوم بما يعتبر مخالفة للذوق العام خارج الوطن، كاستخدام ألفاظ سيئة أو ارتداء لباس غير مقبول، لا يتم تطبيق ما جاء في اللائحة بحقه، حيث لا يمتد نطاق تطبيق اللائحة إلى خارج الوطن، بل يتعامل معه حسب نظام البلد الذي هو به والذوق العام في ذلك البلد، لكن هذا يختص بالممارسة الشخصية دون نشر”.

وتابع أما في حال النشر فإن ذلك يعد فعلاً مجرمًا، وفقًا للنظام في المملكة، فإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مجرّم وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428، والعقوبة على ذلك تصل في حدها الأعلى إلى السجن حتى خمس سنوات، والغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، إضافة لنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم ضده».

بدوره، أكد المحامي والقانوني عبدالكريم القاضي، أن لائحة الذوق العام تشمل كل فعل متداول مخالف للائحة الذوق العام، خصوصًا تلك التي تحمل عبارات تخدش الحياء، تسهم في إثارة الغرائز أو تروج للإباحية، ومباشرة الأفعال الممنوعة وتضع المظهر العام في حرج، وتوزع الرذيلة وتتاجر بالترفيه الخادش للحياء في الأماكن العامة، أو تشعل الغرائز فى الحدائق والأماكن العامة، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه مخالفة للائحة، أو تستدعي فرض عقوبة على مرتكبيها وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور».