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بالفيديو.. الأسير الفلسطيني خليل عواودة يتناول أول كاس شاي بعد انتزاع قرار حريته
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دولي

بالفيديو.. الأسير الفلسطيني خليل عواودة يتناول أول كاس شاي بعد انتزاع قرار حريته

بالفيديو.. الأسير الفلسطيني خليل عواودة يتناول أول كاس شاي بعد انتزاع قرار حريته
٠٣:١٧:٤٥ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

علق الأسير الفلسطيني خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام، وتناول أول شراب له بعد 172 يوما من الإضراب عن الطعام، وكان عبارة عن كأس من الشاي.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتناول فيه عواودة كأس الشاي وهو على سريره بمستشفى أساف، وذلك بعد التوصل لاتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 2/10/2022.

وأكدت محامية، وعائلة المعتقل عواودة النبأ، معتبرةً ما حققه بأنه انجاز وانتصار للحركة الوطنية الأسيرة، حسبما نقل موقع ” القدس” الإخباري.

وذكرت هيئة الأسرى، أنه وفقا للاتفاق، فإن عواودة تم إعطاءه قرارا جوهريا بوقف اعتقاله، سيبقى في مستشفى أساف هاروفيه حتى تعافيه تماما، وقد يتم الافراج عنه من المستشفى وعدم عودته للسجن، لأنه حالته تتطلب رعاية ووقتا طويلا للتعافي.

ودخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، صباح اليوم، يومه ال 172 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر.

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