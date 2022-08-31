الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
رئيس وزراء العراق يهدد بالاستقالة
شرطة جدة تقبض على 6 أشخاص لسرقتهم مركبات وتغيير معالمها وبيعها
عاجل.. هيئة السلامة النووية في فنلندا تعلن رصد نشاط إشعاعي
العدد يتزايد.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات لـ 1162 وفاة في باكستان
“ناسا” تُجري محاولة ثانية لإطلاق صاروخ إلى القمر السبت بمشاركة المملكة
مفاجأة .. أبل تطرح آيفون 14 بلون غريب لأول مرة

أحدث الأخبار

رئيس وزراء العراق يهدد بالاستقالة

رئيس وزراء العراق يهدد بالاستقالة
١٠:٥٦:٢٤ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

هدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالاستقالة إذا استمرت الأوضاع السياسية المعقدة، معربًا عن استيائه من التدهور الأمني الذي شهده العراق، أمس، ووصفه بالواقع المخزي.

وفي كلمة، بثها التلفزيون العراقي، انتقد الكاظمي الحالة التي يمر بها العراق بسبب التناحر السياسي والخروقات الأمنية من قبل قيادات عسكرية وصفها بغير المنضبطة.

وحذر الكاظمي من أن التناحر بين القوى السياسية على السلطة سيدفعه إلى الإعلان عن خلو منصب رئيس الوزراء بحسب المادة 81 من الدستور.

اقرأ أيضًا:

في خطابه للشعب.. الرئيس العراقي : «يجب الاعتراف بأن المنظومة السياسية عاجزة»

رئيس وزراء العراق يشيد بكلمة الصدر.. والعبادي: دعوة تُحسب له

وشدد الكاظمي على ضرورة تنازل القوى السياسية في البلاد عن مطالبها واشتراطاتها وإطلاق حوار شامل ينهي حالة الانسداد السياسي.

وفي وقت سابق، أشاد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، بدعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالنجف، إلى إنهاء الاعتصامات والمظاهرات، من أبناء التيار. وقال الكاظمي، عقب مؤتمر مقتدى الصدر، إنه يشكر الصدر على حفظ الدم العراقي، مضيفًا أن كلمة الصدر تُحمِّل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي.

الكلمات الدلالية:
الأوضاع السياسية في العراق التدهور الأمني العراق بغداد رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي مقتدى الصدر

مواد ذات صلة

المزيد
«المصلى المتنقل».. مبادرة لـ«الهيئة» بمتنزهات الرياض

«المصلى المتنقل».. مبادرة لـ«الهيئة» بمتنزهات الرياض

منذ 5 سنوات
السلطات الإيرانية تحذر مواطنيها من حمل المخدرات إلى المملكة خلال الحج

السلطات الإيرانية تحذر مواطنيها من حمل المخدرات إلى المملكة خلال الحج

منذ 7 سنوات
نجاح عملية نادرة لزراعة «قوقعة» بطبية جامعة الملك سعود

نجاح عملية نادرة لزراعة «قوقعة» بطبية جامعة الملك سعود

منذ 6 سنوات
«المرور» يحدد موعد مزاد اللوحات.. 3 خطوات للاستفادة من الخدمة

«المرور» يحدد موعد مزاد اللوحات.. 3 خطوات للاستفادة من الخدمة

منذ 5 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *