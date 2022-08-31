رئيس وزراء العراق يهدد بالاستقالة

تواصل – فريق التحرير:

هدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالاستقالة إذا استمرت الأوضاع السياسية المعقدة، معربًا عن استيائه من التدهور الأمني الذي شهده العراق، أمس، ووصفه بالواقع المخزي.

وفي كلمة، بثها التلفزيون العراقي، انتقد الكاظمي الحالة التي يمر بها العراق بسبب التناحر السياسي والخروقات الأمنية من قبل قيادات عسكرية وصفها بغير المنضبطة.

وحذر الكاظمي من أن التناحر بين القوى السياسية على السلطة سيدفعه إلى الإعلان عن خلو منصب رئيس الوزراء بحسب المادة 81 من الدستور.

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وشدد الكاظمي على ضرورة تنازل القوى السياسية في البلاد عن مطالبها واشتراطاتها وإطلاق حوار شامل ينهي حالة الانسداد السياسي.