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مفاجأة.. الجيش الأمريكي يُوقف أسطوله بالكامل من هذه الطائرات بسبب خلل فادح
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مفاجأة.. الجيش الأمريكي يُوقف أسطوله بالكامل من هذه الطائرات بسبب خلل فادح

مفاجأة.. الجيش الأمريكي يُوقف أسطوله بالكامل من هذه الطائرات بسبب خلل فادح
٠٨:٣٨:٢٣ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الجيش الأمريكي قرر وقف أسطوله بالكامل من طائرات الهليكوبتر شينوك CH-47، بعد اكتشاف خطر اندلاع حرائق في المحركات.

وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن مسؤولي الجيش الأمريكي رصدوا عدة حرائق لمحركات في ذلك الطراز من طائرات الهليكوبتر، خلال الأيام الماضية، ولم تسفر الحوادث عن خسائر بشرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن الجيش لديه حوالي 400 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك في أسطوله.

يأتي هذا في الوقت أدرج فيه مركز الإبداع السيبراني التابع للجيش الأمريكي، الهجوم الروسي على أوكرانيا ضمن دروسه ومناهجه التي يتعلمها الطلبة العسكريون الدارسون فيه، مركزاً بصفة خاصة على العبر المستفادة في مجالات الطيف الكهرومغناطيسي.

وأكد قائد المركز، أن الدارسين استفادوا كثيرًا من متابعة مجريات النزاع الجاري حاليًا في أوكرانيا ودروسه وعبره ولاسيما في مجالات فنون الحرب الإلكترونية، ومراقبة الانبعاث، وأنماط أثر الجنود على أرض المعركة وكيف تبدو من خلال تتبع الطيف الكهرومغناطيسي.

الكلمات الدلالية:
الجيش الأمريكي طائرات الهليكوبتر شينوك طائرات مروحية مركز الإبداع السيبراني

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