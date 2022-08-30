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بقيمة 160 مليون دولار.. خطة طارئة للأمم المتحدة لإغاثة باكستان
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دولي

بقيمة 160 مليون دولار.. خطة طارئة للأمم المتحدة لإغاثة باكستان

بقيمة 160 مليون دولار.. خطة طارئة للأمم المتحدة لإغاثة باكستان
١٢:٣٤:٥٥ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أطلقت الأمم المتحدة خطة طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان على التعامل مع الفيضانات المدمِّرة.

وأفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه -في بيان صحفي اليوم- بتضرر ما يقدر بنحو 33 مليون شخص من أسوأ فيضانات تشهدها باكستان منذ عقود.

وأشار لاركيه، إلى أن 500 ألف شخص ممن تشرّدوا بسبب الفيضانات يحتمون في مخيمات إغاثة، وتضرر ما يقرب من مليون منزل، مبينا أن خطة الأمم المتحدة ترتكز في تقديم المساعدات الانسانية وسبل العيش ومنع تفشي الأمراض المعدية على نطاق واسع.

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160 مليون دولار ‏الأمم المتحدة خطة للطوارئ فيضانات باكستان مخيمات الإغاثة

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