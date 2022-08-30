هيئة الزكاة: 5 خطوات للاستفادة من خدمة مناطق ومستودعات الإيداع

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطوات للاستفادة من خدمة مناطق ومستودعات الإيداع الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن خدمة منطقة إيداع هي خدمة إلكترونية تمكن المصدرين والمستوردين والشركات اللوجستية من التقديم إلكترونيًا للحصول على رخصة منطقة أو مستودع إيداع.

وأشار إلى خطوات الاستفادة من الخدمة والتي جاءت كالآتي:

– اختر الخدمة عبر zatca.gov.sa

– إرفاق المتطلبات وتقديم الطلب.

– الموافقة المبدئية على المستندات.

– تقييم الطلب.

– الموافقة النهائية وإصدار الرخصة.