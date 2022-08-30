الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
هيئة الزكاة: 5 خطوات للاستفادة من خدمة مناطق ومستودعات الإيداع
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هيئة الزكاة: 5 خطوات للاستفادة من خدمة مناطق ومستودعات الإيداع

هيئة الزكاة: 5 خطوات للاستفادة من خدمة مناطق ومستودعات الإيداع
٠٩:٢٥:١٤ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطوات للاستفادة من خدمة مناطق ومستودعات الإيداع الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن خدمة منطقة إيداع هي خدمة إلكترونية تمكن المصدرين والمستوردين والشركات اللوجستية من التقديم إلكترونيًا للحصول على رخصة منطقة أو مستودع إيداع.

وأشار إلى خطوات الاستفادة من الخدمة والتي جاءت كالآتي:

– اختر الخدمة عبر zatca.gov.sa

– إرفاق المتطلبات وتقديم الطلب.

– الموافقة المبدئية على المستندات.

– تقييم الطلب.

– الموافقة النهائية وإصدار الرخصة.

الكلمات الدلالية:
خدمة مناطق مستودعات هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة

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