مفتي لبنان: تهديد سفارة المملكة هو تهديد للأمن الوطني والسلم في البلاد

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بعد أيام على تهديدات باستهداف سفارة المملكة في لبنان وما أثاره ذلك من استنفار أمني، علق مفتي لبنان على هذا التهديد الإرهابي، مؤكدًا أن ذلك يعد تهديدًا للأمن الوطني والسلم في بلاده.

جاء ذلك خلال استقبال مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، اليوم الإثنين، سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، لاستعراض آخر التطورات على الساحة اللبنانية وأوضاع المنطقة.

وأشاد مفتي لبنان خلال اللقاء، بجهود المملكة في ترسيخ وتأصيل ثقافة الوسطية والاعتدال ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة الحق والعدل في العالم.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية، أثنى “دريان”، على دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في “احتضان ورعاية الشؤون العربية والإسلامية وعنايتها الخاصة بالشأن اللبناني وحرصها على جميع اللبنانيين لتعزيز امن وسلامة واستقرار لبنان”.

وأطلع مفتي لبنان السفير بخاري على مضمون بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وبخاصة الفقرة المتعلقة بمناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ودول مجلس التعاون الخليجي “عدم التخلي عن لبنان وتركه في محنته؛ فلبنان عربي الهوية والانتماء، ولن يكون إلا مع إخوانه العرب، وان أي تهديد لسفارة المملكة أو أي سفارة عربية أخرى هو تهديد للأمن الوطني والسلم في لبنان”.