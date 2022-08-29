“الدفاع المدني” يُحذر من إشعال النار في غیر الأماكن المخصصة: تُعرّض مرتكبھا للعقوبة

تواصل – فريق التحرير:

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من إشعال النار في غیر الأماكن المخصصة لھا.

وأكدت على حسابها في “تويتر”، أن إشعال النار في غیر الأماكن المخصصة لھا مخالفة تؤثر في الغطاء النباتي وتعرض مرتكبھا للعقوبة.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك، تأثرت بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، أدت إلى جريان السيول، وذلك مع أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.