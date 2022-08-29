الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة ثانيًا.. “الإحصاء الخليجي” يوضح التوزيع النسبي للمواليد الأحياء
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المملكة ثانيًا.. “الإحصاء الخليجي” يوضح التوزيع النسبي للمواليد الأحياء

المملكة ثانيًا.. “الإحصاء الخليجي” يوضح التوزيع النسبي للمواليد الأحياء
١١:٣١:٥٥ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مركز الإحصاء الخليجي، بيانًا، تضمَّن التوزيع النسبي للمواليد الأحياء حسب الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي 2020م.

وأفاد البيان أن المملكة تأتي في المركز الثاني من حيث عدد التوزيع النسبي للمواليد الأحياء المواطنين بنسبة 84.3%، أما غير المواطنين فبلغت نسبتهم 15.7%.

وفي المركز الأول جاءت سلطنة عمان بنسبة 91.5% للمواليد الأحياء من المواطنين، وثالثًا جاءت البحرين بنسبة 70.4%، ورابعًا الكويت بنسبة 60.5%، وخامسا الإمارات بنسبة 34.6%، وسادسًا وأخيرًا قطر بنسبة 24.5%.

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بينما شكلت نسبة المواليد الأحياء في المملكة، النسبة الأكبر، مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لبيانات مركز الإحصاء الخليجي.

حيث بلغت النسبة من إجمالي المواليد الأحياء في مجلس التعاون حوالي 97.2%، وهي تتوافق إلى حد كبير مع ما يشكله عدد السكان في المملكة مع عدد السكان في دول مجلس التعاون بنسبة تقارب 61.3%.

ويمكن الاطلاع على بيان مركز الإحصاء الخليجي بالكامل عبر الرابط: ( هنا ).

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الكلمات الدلالية:
التوزيع النسبي للمواليد الأحياء دول مجلس التعاون الخليجي مركز الإحصاء الخليجي مواطني المملكة

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