كيف تمكنت أوكرانيا من تكبيد روسيا خسائر فادحة؟.. وزارة الدفاع تكشف السر

تواصل- وكالات

حققت أوكرانيا بعض الانتصارات المثيرة في ساحة المعركة على الجيش الروسي في الأسابيع القليلة الماضية بفضل راجمة الصواريخ هيمارس، وهي اختصار لـ M142 High Mobility Artillery Rocket System.

تم استهداف جسر أنتونيفسكي فوق نهر دنيبرو في شرق خيرسون مؤخرًا من قبل قوات كييف باستخدام هيمارس.

وتسبب نظام هيمارس، الذي يبلغ مداه حوالي 80 كيلومترًا ، في إلحاق أضرار جسيمة بالجيش الروسي عبر ساحة المعركة. شهد هذا الأسبوع وصول أربع وحدات أخرى من أنظمة الأسلحة هاته مما رفع عدد هيمارس الخاضعة للسيطرة الأوكرانية إلى 20.

وأقرت موسكو بتكبدها خسائر كبيرة في صفوف جيشها المنتشر في أوكرانيا، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ولكن من دون أن يحددها.

المتحدث قال في مقابلة سابقة مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية: “تكبدنا خسائر عسكرية كبيرة، إنها مأساة هائلة بالنسبة إلينا”.

ومنذ يومين، كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر أن الجيش الأوكراني لديه أكثر من 20 نظام قاذفة صواريخ متعددة HIMARS و M270 و MARS. لم يتم تدمير قاذفة واحدة وتواصل في إصابة معدات العدو. ونتيجة لذلك، فقد تم بالفعل تدمير أكثر من 50 مستودعًا روسيًا.

“حصلت أوكرانيا على أكثر من 20 هيمارس و M270 و MARS. جميعها في الخدمة. وتم تدمير أكثر من 50 مستودعًا روسيًا بأنظمة الأسلحة هذه” ، حسبما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية.

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ويقول الروس إنهم تمكنوا من تدمير العديد من أنظمة HIMARS. وقالت روسيا إنها دمرت 6 أنظمة HIMARS.

وأشارت روسيا في 5 و20 يوليو إلى “تدمير أربع قاذفات ومركبة إعادة شحن لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (HIMARS) الأمريكية الصنع”، لكن كييف رفضت هذه التصريحات ووصفتها بأنها “مزيفة” تهدف إلى تقويض دعم الغرب لأوكرانيا.