موقف بطولي.. مواطن يروي تفاصيل إنقاذ عائلتين جرفتهما سيول وادي تربة (فيديو)

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روى المواطن ناصر البقمي تفاصيل عملية إنقاذ عائلتين جرفتهما سيول عارمة في وادي تربة، ومبادرته بمعاونة ثلاثة شبان آخرين لإنقاذهم من الغرق.

وقال البقمي وفقا لقناة “الإخبارية”: “كنا جالسين وأخطرنا أحد الشباب بأن أشخاصاً غرقوا في الوادي وخرج معي 3 من أبناء عمومتي كنت أخشى عليهم قوة المياه”.

وأضاف “لم نكن نتمكن من القدوم إلا من الجهة الشرقية ودخلت من موقع أقل قوة في السيل وأجبرنا الموقف على التحمل، حتى تمكنا من إنقاذهم ولله الحمد”.

وأوضح أن الوادي الذي شهد واقعة الغرق يقع جنوب محافظة تربة ويوصل الجنوب بالطائف وسبق لي أن أنقذت أشخاصا بذات الموقع.

ولفت المواطن ناصر البقمي، إلى أن بعض الناس يظنون ذلك الوادي سهلا بينما هو عميق مما يتطلب لفت النظر إلى ذلك، مشيدا بجهود الشباب الذين شاركوه في عملية الإنقاذ.