مختص موارد بشرية: إلغاء التوظيف المباشر قريبًا وهكذا سيتم اختيار الموظفين

تواصل- فريق التحرير:

كشف المختص في الموارد البشرية والإدارية هشام السليماني، عن قرب إلغاء التوظيف المباشر، مؤكدًا أنه في المستقبل لن يكون هناك شئ اسمه التوظيف المباشر.

وقال خلال مداخلة له مع قناة ” الإخبارية”، :” ما راح يكون في توظيف مباشر في المستقبل وسيكون مقننا وفق خطط وآليات لمدة 3 سنوات تضعها الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية”.

وأوضح أن سابقا كان لدينا بنود أجور في الوزارات المختلفة والآن لن يكون لدينا بند الأجور، أو عقود تشغيلية أو عقود ذاتية.

واستطرد المختص في الموارد البشرية بالقول : سيكون الجميع على صعيد واحد يضمن لهم حقوقهم كموظفين ويضمن للمنشآت أفضل أداء.