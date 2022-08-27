السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مختص موارد بشرية: إلغاء التوظيف المباشر قريبًا وهكذا سيتم اختيار الموظفين
جداول دروس الحصص من الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد عبر قنوات عين
«التجارة» تُشهِّر بمواطنَيْن تستَّرا على مقيم في قطاع المقاولات
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
للمواطنين فقط.. معهد خدمات البترول يعلن عن وظائف براتب تنافسي
استعداداً للعام الجديد.. «تعليم تبوك» يتسلم مدرستين بقيمة 9.5 ملايين ريال

محليات

مختص موارد بشرية: إلغاء التوظيف المباشر قريبًا وهكذا سيتم اختيار الموظفين

مختص موارد بشرية: إلغاء التوظيف المباشر قريبًا وهكذا سيتم اختيار الموظفين
٠١:٥٦:٥١ ص، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف المختص في الموارد البشرية والإدارية هشام السليماني، عن قرب إلغاء التوظيف المباشر، مؤكدًا أنه في المستقبل لن يكون هناك شئ اسمه التوظيف المباشر.

وقال خلال مداخلة له مع قناة ” الإخبارية”، :” ما راح يكون في توظيف مباشر في المستقبل وسيكون مقننا وفق خطط وآليات لمدة 3 سنوات تضعها الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية”.

وأوضح أن سابقا كان لدينا بنود أجور في الوزارات المختلفة والآن لن يكون لدينا بند الأجور، أو عقود تشغيلية أو عقود ذاتية.

واستطرد المختص في الموارد البشرية بالقول : سيكون الجميع على صعيد واحد يضمن لهم حقوقهم كموظفين ويضمن للمنشآت أفضل أداء.

الكلمات الدلالية:
اختيار الموظفين التوظيف المباشر الموارد البشرية وزارة المالية

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة

وزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة

منذ سنة واحدة
المتحدث باسم الثقافة والإعلام: لائحة النشر الالكتروني قابلة للتعديل وغير ملزمة للمدونين

المتحدث باسم الثقافة والإعلام: لائحة النشر الالكتروني قابلة للتعديل وغير ملزمة للمدونين

منذ 12 سنة
تنبيه مهم من «الموارد البشرية» لأصحاب المنشآت ذات العمالة الوافدة

تنبيه مهم من «الموارد البشرية» لأصحاب المنشآت ذات العمالة الوافدة

منذ سنتين
عَفوية طفل.. يرش رذاذ المياه على رجال الأمن لتبريدهم في المشاعر المقدسة (فيديو)

عَفوية طفل.. يرش رذاذ المياه على رجال الأمن لتبريدهم في المشاعر المقدسة (فيديو)

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *