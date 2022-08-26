الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جرائم الملشيات لا تنتهي.. صحفي يمني يتعرض للتعذيب في سجون الحوثي
في إثيوبيا.. أمريكا تطالب جميع الأطراف بوقف القتال والدخول في حوار
خسائر كبيرة لبورصة وول ستريت بعد تصريحات فيدرالي أمريكا عن التضخم
بالفيديو.. بطولة شباب تنقذ عائلتين من الغرق في سيول وادي تربة
قبل بدء الدراسة.. 5 ميزات لحافلات النقل التعليمي المرخصة
جامعة شقراء تُعلن عن توفر مقاعد إضافية في هذه التخصصات

أحدث الأخبار

جرائم الملشيات لا تنتهي.. صحفي يمني يتعرض للتعذيب في سجون الحوثي

جرائم الملشيات لا تنتهي.. صحفي يمني يتعرض للتعذيب في سجون الحوثي
٠٢:٥٨:٤٥ ص، السبت، ٢٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

تعرض صحفي مختطف لدى ميليشيا الحوثي منذ 2015م، وحكمت عليه بالإعدام، خلال اليومين الماضيين للتعذيب والحبس الانفرادي في زنزانة مظلمة وضيقة.

ونقلت منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية، عن المصادر، قولها، إن الصحفي توفيق المنصوري وزملائه الثلاثة (أكرم الوليدي، الحارث حميد، عبدالخالق عمران) تعرضوا من قبل قائد سجن الأمن المركزي بصنعاء المعين من الحوثيين، أبو شهاب المرتضى، للاعتداء المتكرر خلال الأيام الماضية.

وفي 27 يوليو 2022، تلقى شقيق توفيق المنصوري معلومات من عائلة محتجز آخر تؤكد تدهور الحالة الصحية لتوفيق بشكل كبير، حيث منع من نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج منذ عام 2020، وفق “العربية”.

وبحسب التقرير، احتجزت ميليشيا الحوثي تعسفا كل من أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري في 2015 واحتجزتهم دون تهمة حتى ديسمبر 2018، كما احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في بعض الأحيان وتعرضوا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والحبس الانفرادي والضرب والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية.

وناشد صحفيون يمنيون، اللجنة الدولية للصليب الأحمر سرعة التدخل للاطمئنان على صحة الزميل المنصوري، المختطف منذ سبع سنوات، مؤكدة تعرضه للضرب المبرح على أيدي عناصر الميليشيا في السجن المركزي بصنعاء.

الكلمات الدلالية:
الحوثي الصحفيين في اليمن اليمن ميلشات الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
مسؤول بـ«التعليم» يكشف أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل

مسؤول بـ«التعليم» يكشف أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل

منذ 3 أشهر
«تعليم الرياض»: تجهيز فصول الصف الأول الابتدائي بأجهزة «داتا شو» وحاسب وشاشة عرض

«تعليم الرياض»: تجهيز فصول الصف الأول الابتدائي بأجهزة «داتا شو» وحاسب وشاشة عرض

منذ 7 سنوات
إحباط تهريب 13 طنًا من “القات” و334 ألف قرص إمفيتامين في عدة مناطق بالمملكة

إحباط تهريب 13 طنًا من “القات” و334 ألف قرص إمفيتامين في عدة مناطق بالمملكة

منذ شهر واحد
قرابة المليون حاج وحاجة يصلون من الخارج حتى يوم أمس

قرابة المليون حاج وحاجة يصلون من الخارج حتى يوم أمس

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *