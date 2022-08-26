جرائم الملشيات لا تنتهي.. صحفي يمني يتعرض للتعذيب في سجون الحوثي

تواصل – فريق التحرير

تعرض صحفي مختطف لدى ميليشيا الحوثي منذ 2015م، وحكمت عليه بالإعدام، خلال اليومين الماضيين للتعذيب والحبس الانفرادي في زنزانة مظلمة وضيقة.

ونقلت منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية، عن المصادر، قولها، إن الصحفي توفيق المنصوري وزملائه الثلاثة (أكرم الوليدي، الحارث حميد، عبدالخالق عمران) تعرضوا من قبل قائد سجن الأمن المركزي بصنعاء المعين من الحوثيين، أبو شهاب المرتضى، للاعتداء المتكرر خلال الأيام الماضية.

وفي 27 يوليو 2022، تلقى شقيق توفيق المنصوري معلومات من عائلة محتجز آخر تؤكد تدهور الحالة الصحية لتوفيق بشكل كبير، حيث منع من نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج منذ عام 2020، وفق “العربية”.

وبحسب التقرير، احتجزت ميليشيا الحوثي تعسفا كل من أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري في 2015 واحتجزتهم دون تهمة حتى ديسمبر 2018، كما احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في بعض الأحيان وتعرضوا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والحبس الانفرادي والضرب والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية.

وناشد صحفيون يمنيون، اللجنة الدولية للصليب الأحمر سرعة التدخل للاطمئنان على صحة الزميل المنصوري، المختطف منذ سبع سنوات، مؤكدة تعرضه للضرب المبرح على أيدي عناصر الميليشيا في السجن المركزي بصنعاء.