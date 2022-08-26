ضبط عمالة استغلت البيوت الطينية المهجورة الآيلة للسقوط في أعمال غير نظامية

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة حائل من ضبط عدد من المنازل (بيوت طين) مهجورة تم استخدامها من قبل عمالة وافدة لتخزين الخضروات وتجفيفها بطرق غير صحية.

وكانت العمالة الوافدة قد استغلت هذه المنازل المهجورة، استعداداً لتعبئة وبيع الخضروات في الأسواق، كما تم ضبط عدد من البيوت تم استخدامها كمساكن غير مصرحه وعشوائية.

جاء ذلك خلال حملة رقابية شاملة لبلدية وسط مدينة حائل لأماكن ومواقع بيوت طينية مهجورة آيلة للسقوط يتمركز فيها المخالفون لتخزين وتجفيف الخضروات في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم خلال الجولات، رصد تراكمات من المخلفات بشكل كبير، وتم مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات.