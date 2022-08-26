الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ضبط عمالة استغلت البيوت الطينية المهجورة الآيلة للسقوط في أعمال غير نظامية
«الأمان الأسري» يوجه بعدة نصائح قبل العودة للمدارس
النيابة العامة تعلن إيقاف عصابة «الوقف الوهمي»
23 تريليون دولار.. خسائر هائلة للاقتصاد العالمي جراء التغير المناخي
مغطى بشعر أخضر.. اكتشاف ثعبان نادر غريب الشكل في تايلاند (فيديو)
بماذا علق رئيس الوزراء اللبناني على اتهام ابن شقيقته في هذه الجريمة؟

محليات

ضبط عمالة استغلت البيوت الطينية المهجورة الآيلة للسقوط في أعمال غير نظامية

ضبط عمالة استغلت البيوت الطينية المهجورة الآيلة للسقوط في أعمال غير نظامية
٠٣:٠٢:٢٩ ص، الجمعة، ٢٨ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة حائل من ضبط عدد من المنازل (بيوت طين) مهجورة تم استخدامها من قبل عمالة وافدة لتخزين الخضروات وتجفيفها بطرق غير صحية.

وكانت العمالة الوافدة قد استغلت هذه المنازل المهجورة، استعداداً لتعبئة وبيع الخضروات في الأسواق، كما تم ضبط عدد من البيوت تم استخدامها كمساكن غير مصرحه وعشوائية.

جاء ذلك خلال حملة رقابية شاملة لبلدية وسط مدينة حائل لأماكن ومواقع بيوت طينية مهجورة آيلة للسقوط يتمركز فيها المخالفون لتخزين وتجفيف الخضروات في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم خلال الجولات، رصد تراكمات من المخلفات بشكل كبير، وتم مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات.

الكلمات الدلالية:
أمانة حائل البيوت الطينية جولات رقابية حائل

مواد ذات صلة

المزيد
«العودة» ناعياً زوجته: حين رحلتِ أدركت أني لا أستحقك

«العودة» ناعياً زوجته: حين رحلتِ أدركت أني لا أستحقك

منذ 6 سنوات
صورة نادرة للملك المؤسس قبل توجهه لتوحيد المملكة.. عمرها 90 عاما

صورة نادرة للملك المؤسس قبل توجهه لتوحيد المملكة.. عمرها 90 عاما

منذ 11 شهر
«التجارة»: ضبط 1575 منتجاً مخالفاً في منافذ بيع مستلزمات الرحلات البرية

«التجارة»: ضبط 1575 منتجاً مخالفاً في منافذ بيع مستلزمات الرحلات البرية

منذ 4 سنوات
توقعات بطقس حار ورطب على مكة ومستقر في باقي المناطق

توقعات بطقس حار ورطب على مكة ومستقر في باقي المناطق

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *